Cyclisme : L'équipe Vini Zabu sur le point de disparaître ?

Ça va mal pour certaines formations cyclistes. En effet, certaines d'entre elles sont déjà assurées de disparaître, comme la formation Delko, alors que d'autres sont en grande difficulté financière. Ce serait ainsi notamment le cas de la formation italienne Vini Zabu, selon les informations de La Gazzetta dello Sport. Cette équipe, classée aujourd'hui en UCI ProTeam, soit la deuxième division du cyclisme mondial, a vu le jour lors de l'année 2009, mais elle pourrait donc ne pas passer un hiver de plus et cesser ses activités, de manière définitive, avant que ne commence la saison prochaine. Ce n'est pas la première fois, cette saison, que cette fameuse équipe fait parler d'elle.

Vini Zabu rattrapé par le dopage cette année En effet, plusieurs affaires de dopage ont ainsi plus que jamais entaché sa réputation, il y a de cela quelques mois. Un total de deux contrôles positifs, parmi ses propres coureurs, avait même entraîné sa suspension par l'Union cycliste internationale (UCI), pendant une durée totale de trente jours. Cette sanction avait alors ensuite débouché sur le retrait de cette équipe italienne Vini Zabu de l'édition 2021 du Tour d'Italie. Auparavant, depuis sa création, cette même formation avait alors été invitée sur le Giro, à neuf reprises. Actuellement, cette équipe italienne Vini Zabu a un total de 24 coureurs sous contrat, dont l'Italien Jakub Mareczko, aujourd'hui âgé de 27 ans et qui a ainsi déjà gagné chez les professionnels, à 44 reprises.