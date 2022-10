Cyclisme : Ganna bat le record absolu de l'heure

Ganna écrit l’histoire et efface Boardman des tablettes

Filippo Ganna était attendu, il n’a pas déçu ! Sur la piste du vélodrome de Granges, le rouleur italien a réduit en pièces le record de l’heure battu le 19 août dernier au même endroit par Dan Bigham. Il faut dire que le Britannique, ingénieur en charge de la performance au sein de l’équipe Ineos Grenadiers, s'était attaqué à la référence alors détenue par Victor Campenaerts afin de rassembler des données afin de préparer la tentative de « Top Ganna », établissant un nouveau record avec 55,548 kilomètres en 60 minutes. Une leçon que l’ancien champion du monde du contre-la-montre a parfaitement retenu au moment de s’élancer ce samedi sur les coups de 20h00 sur un vélo révolutionnaire, dont les éléments ont été fabriqués par une imprimante 3D avec un alliage métallique issu de l’aéronautique. Une tentative de Filippo Ganna a démarré piano, restant derrière les temps de passage de Dan Bigham pendant les 20 premières minutes, restant systématiquement au-dessus des seize secondes au tour de la piste de 250 mètres. Toutefois, on a senti que l’Italien a haussé l’allure dès la conclusion du premier quart d’heure. Dès lors, jamais l’Italien est repassé au-dessus des seize secondes au tour.L’écart n’a cessé d’enfler et la vitesse moyenne d’augmenter. Au point que, à l’approche des 20 dernières minutes, la question de savoir si le record absolu de l’heure, détenu par Chris Boardman depuis le 6 septembre 1996 avec 56,375 kilomètres, était en danger. Une barre au-dessus de laquelle Filippo Ganna est passé avec encore un peu plus de seize minutes au compte à rebours. Mais le rouleur italien n’a absolument pas ralenti, bien au contraire. Il n’a eu de cesse de pousser, étant proche de descendre sous les quinze secondes sur un tour. Poussé par le public venu le soutenir dans cette tentative, Filippo Ganna est allé au bout de l’effort, au bout de la souffrance, au bout de son rêve. A l'issue de 60 minutes d’un combat contre lui-même et de 228 tours, « Top Ganna » a réalisé rien de plus que la meilleure performance de tous les temps dans le cadre du record de l’heure. Une barre que l’Italien a poussé plus loin que personne avant lui : 56,792 kilomètres. Ceux qui voudront aller chercher cette performance sont prévenus, ça demandra un effort au moins aussi exceptionnel que celui réalisé ce samedi par Filippo Ganna.