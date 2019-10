Critérium Saitama: Arashiro s'impose devant Bernal et Roglic

Yukiya Arashiro a remporté ce dimanche le Tour de France Saitama Criterium, organisé par les patrons de la Grande Boucle.

Devant son public, le vétéran japonais de la Bahrain-Merida (35 ans) s'est permis de devancer le vainqueur du Tour de France, Egan Bernal, et le vainqueur du Tour d'Espagne, Primoz Roglic.

Christopher Froome, près de cinq mois après sa grave chute sur le Dauphiné, a fait sa rentrée à l'occasion de cette épreuve.

Another step forward for @chrisfroome, back to racing alongside @Eganbernal and @jcastroviejo! It’s good to see you back Chris!



Une nouvelle étape vers le rétablissement : Chris Froome de retour à la compétition aux côtés d’Egan Bernal et Jonathan Casteoviejo! pic.twitter.com/jocNtQdmKR