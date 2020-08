Critérium du Dauphiné : Trois outsiders du Tour abandonnent

A deux semaines du grand départ du Tour de France, à Nice, chaque chute va être scrutée de près, et l’une d’entre elles a mis à terre trois outsiders de la prochaine Grande Boucle ce samedi, à l’occasion de la quatrième et avant-dernière étape du Critérium du Dauphiné. Déjà secoué par le forfait d’Egan Bernal, qui n’a pas pris le départ en raison de douleurs dorsales, le peloton a vu, au 29eme kilomètre, Steven Kruijswijk, Emanuel Buchmann et Gregor Muhlberger chuter dans la descente du col de Plan Bois, classé en première catégorie. Les trois hommes ont été contraints à l’abandon.

Épaule déboîtée pour Kruijswijk

Steven Kruijswijk (33 ans), l’un des leaders de l’équipe Jumbo-Visma, qui avait terminé troisième du dernier Tour de France, s’est déboîté l’épaule. Il occupait la 17eme place du classement général, à 2’38 de son coéquipier Primoz Roglic. Emanuel Buchmann (27 ans, Bora-Hansgrohe), le quatrième du dernier Tour de France, était quant à lui troisième du général, à 20 secondes du Slovène et souffre d’abrasions profondes. Son coéquipier autrichien Gregor Muhlberger, 25eme du Tour 2019 et 62eme de ce Critérium, s’est quant à lui blessé au bras. Les deux coureurs de l’équipe allemande vont passer des examens à l’hôpital. Il reste 14 jours à ces trois coureurs pour se remettre sur pied.