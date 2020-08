Critérium du Dauphiné : Mis en difficulté d'entrée, Thibaut Pinot avoue avoir fini au mental

Primoz Roglic non-partant pour la dernière étape du Critérium du Dauphiné, Thibaut Pinot était l’homme à battre autour de Megève ce dimanche. Le leader de la formation Groupama-FDJ a subi les offensives des candidats à la victoire finale dès les premiers kilomètres, une physionomie de course qui l’a mis en difficulté. « Je me suis fait attaquer dès le deuxième kilomètre, après je n'avais pas le choix que d'être dans l'échappée, a confié Thibaut Pinot dans des propos recueillis par Cyclism’Actu. Après, l'enchaînement Col de Romme-Col de la Colombière c'était attaque sur attaque. C'était une journée vraiment dure mais j'ai tout donné. » S’il n’était visiblement pas dans un grand jour, le troisième du Tour de France 2014 a tenté de répondre dans le final de l’étape, mais en vain. « Il y a forcément de la déception ce soir (dimanche) mais j'ai fait avec les moyens du jour, résume le natif de Melisey. J'ai vraiment fini au mental en pensant à tout ce qu'on a fait cette semaine. »

Pinot voulait remercier Alaphilippe et Reichenbach

L’offensive contre Thibaut Pinot a notamment été menée par un quatuor composé de Daniel Martinez, vainqueur final du Critérium du Dauphiné, Tadej Pogacar, Sepp Kuss et Miguel Angel Lopez. Une alliance de circonstance qui a également affaibli le Franc-Comtois dans ses ambitions de maillot jaune à l’issue de l’épreuve. « C'est sûr que quand je les ai vus partir, j'ai vraiment pris un coup sur la tête, j'ai mis un moment avant de me reconcentrer, assure-t-il. Je ne voulais vraiment pas lâcher. » Dans ses efforts pour revenir, Thibaut Pinot a tout de même pu compter sur des soutiens ponctuels qui lui ont permis de tenir, mais la déception est au rendez-vous. « Julian Alaphilippe m'a fait un bon relais, tout le monde m'a encouragé, ça m'a vraiment boosté. Sébastien Reichenbach avait aussi fait du super boulot toute la journée, donc je ne voulais pas lâcher pour eux, ajoute le leader de l’équipe Groupama-FDJ. C'est sûr que c'est de bon augure, mais je cherchais la victoire. »

Pinot désormais tourné vers le Tour de France

Très montagneuse, cette édition 2020 du Critérium du Dauphiné était la dernière répétition générale avec le Tour de France. Une Grande Boucle qui est dans toutes les têtes, et qui a sans doute motivé Primoz Roglic et Egan Bernal à ne pas aller au bout du parcours. Thibaut Pinot, pour sa part, assure le contraire. « Il y a quand même de la déception, cette semaine je pensais vraiment au Dauphiné et pas trop au Tour, donc c'est dommage mais les jambes sont là, c'est le principal », assure le coureur français. Avant le rendez-vous à Nice le 29 août, Thibaut Pinot a un dernier rendez-vous du côté de Grand Champ, dans le Morbihan. « Maintenant, il y a les championnats de France, qui sont mal placés mais qui sont là quand même, il faudra y aller, mais je vais surtout me reposer avant le départ du Tour parce que c'était une semaine vraiment très dure, beaucoup de coureurs sont vraiment fatigués ce soir (dimanche) », conclut Thibaut Pinot, qui voudra viser haut sur la Grande Boucle.