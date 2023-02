Critérium du Dauphiné : le parcours intégral de la 75e édition dévoilé

La 75e édition du Critérium du Dauphiné devrait promettre une édition en forme de feu d'artifice avec une fin de semaine dans les montagnes qui ne sera à manquer sous aucun prétexte. Ce jeudi 16 février, les organisateurs ont dévoilé le parcours intégral de cette nouvelle édition, qui aura lieu du 4 au 11 juin prochain. On a déjà hâte de savoir qui succédera à Primoz Roglic, vainqueur en 2022. Le Slovène avait terminé devant Jonas Vingegaard, futur vainqueur du Tour de France quelques semaines après. Tandis que le Danois avait dû rouler pour Roglic la saison dernière sur cette course, il sera cette année le grand favori en Auvergne-Rhône-Alpes.

Vingegaard en favori

Et cette année, on peut s'attendre à une édition de feu. Après un départ dans le Puy-de-Dôme, le peloton va connaître des étapes remplies de difficultés et où des chutes pourraient survenir. Il y aura également un chrono individuel de plus de 30 kilomètres au troisième jour. La fin de semaine sera l'occasion de suivre des étapes de montagne tout simplement intenses, avec le col des Aravis le vendredi, le col de la Madeleine, le col du Mollard et le col de la Croix-de-Fer le samedi, puis le col du Granier, le col de Porte et l'impressionnante montée de la Bastille qui servira d'épilogue le dimanche. Jonas Vingegaard va donc se placer en favori de cette 75e édition mais des surprises pourraient également être au menu. On a déjà hâte de suivre cette course.