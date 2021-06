Critérium du Dauphiné : Froome peine à revenir à son meilleur niveau

🚴🏻‍♂️ Coup double pour 🇦🇹@Poesti_92 ! Il résiste au retour du peloton pour s’imposer en solitaire et endosse le @MaillotJauneLCL. 💛

🎥 Résumé de la 2ème étape du #Dauphiné. pic.twitter.com/3cZsENDtXu

— Critérium du Dauphiné (@dauphine) May 31, 2021

Une volonté d'être de retour au plus haut niveau

Le quadruple vainqueur du Tour de France Chris Froome est de retour sur une course française, pour le plus grand plaisir des médias et du public mais malheureusement pour lui et son équipe, il n'a visiblement pas encore retrouvé sa forme d'antan.Cette blessure l'aura tenu écarté des routes durant huit mois, et depuis le début de l'année 2021, le natif de Nairobi n'a pas réussi à rassurer, avec 25 jours de course dans les jambes avant le début du Critérium, et résultats anecdotiques : 47eme du Tour des Emirats Arabes Unis, 81eme du Tour de Catalogne, 93eme du Tour des Alpes et 96eme du Tour de Romandie.Chris Froome était pourtant l'une des attractions de ce Dauphiné, en l'absence de Tadej Pogacar, Primoz Roglic ou encore Julian Alaphilippe, mais le triple vainqueur du Critérium n'arrive plus à suivre la cadence des leaders et même du peloton dès que la route commence à s'élever. Un aveu de faiblesse pour le Britannique de 36 ans, qui a encore comme objectif de remporter un cinquième Tour de France et ainsi rejoindre Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Eddy Merckx et Miguel Indurain au palmarès de la plus prestigieuse des compétitions cyclistes."Je fais mon travail au maximum. C'était une grosse blessure. Petit à petit je reviens mais ça n'est pas quelque chose que je peux faire en une semaine. C'est un énorme travail. Je prends jour après jour et j'espère toujours améliorer ma condition avant le Tour", avait-t-il confié avant le début du Critérium du Dauphiné qui se termine ce dimanche 6 juin aux Gets.