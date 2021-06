Critérium du Dauphiné (E6) : L'étape pour Valverde, le maillot de leader pour Lutsenko

Le temps n’a décidément pas prise sur Alejandro Valverde ! Vainqueur cette saison du Grand Prix Miguel Indurain et notamment troisième de la Flèche Wallonne, le leader de l’équipe Movistar a montré qu’il avait encore des jambes à 41 ans ! Dans un sprint en côte au Sappey-en-Chartreuse, l’ancien champion du monde a remporté la sixième étape du Critérium du Dauphiné, également marquée par un changement de leader. Alors que les difficultés étaient concentrées dans les 55 derniers kilomètres du parcours initié à Loriol-sur-Drôme, plusieurs aventuriers ont tenté de former une échappée dès le début de la journée. Julien Bernard, Mads Schmidt ou encore Pierre Rolland ont tenté leur chance mais sans jamais pouvoir distancer un peloton cadenassé par l’équipe Bora-Hansgrohe du porteur du maillot jaune Lukas Pöstlberger. Il a finalement fallu attendre un peu moins de 50 kilomètres et une heure de course pour voir un groupe de quatorze coureurs prendre le large, avec notamment les Français Olivier Le Gac, Anthony Perez, Laurent Pichoj, Julien Bernard et Franck Bonnamour.

Pöstlberger a fini par craquer

Après avoir lutté, cette large échappée a obtenu l’aval du peloton pour creuser l’écart, avec deux minutes d’avance acquises très rapidement. A partir de là, l’équipe Bora-Hansgrohe s’est bornée à maintenir un écart autour des trois minutes jusqu’au pied de la première difficulté du jour, le Col de la Placette. Mais c’est à l’approche du Col de Porte que l’allure a changé dans le peloton. En effet, les équipes Astana-Premier Tech, Jumbo-Visma et Cofidis sont venues rouler pour abaisser l’écart sous les deux minutes. C’est ensuite l’équipe Ineos Grenadiers qui a pris le relais, avec l’avance de l’échappée qui est alors passée sous la minute. A 27 kilomètres de l’arrivée, Julien Bernard a fait exploser le groupe de tête alors que Lukas Pöstlberger, usé par l’allure imposée notamment par les Astana-Premier Tech d’Alexey Lutsenko, a baissé pavillon et abandonné son maillot jaune de leader du Critérium du Dauphiné. A l’approche du sommet du Col de Porte, c’est Lawson Craddock qui s’est isolé en tête de course, prenant 18 secondes d’avance au moment de basculer.Disloquée, l’échappée a progressivement été rattrapée par le peloton, Julien Bernard et Jan Bakelants étant absorbés à neuf kilomètres du but

Valverde en avait sous la pédale

Ils ont ainsi laissé le seul Lawson Craddock résister dans le final en pente vers Le Sappey-en-Chartreuse. Mais la tentative de l’Américain a échoué quand Louis Meintjes est sorti du peloton à trois kilomètres de l’arrivée, provoquant une réaction du peloton. David Gaudu a tout d’abord rattrapé le Sud-Africain avant que Tao Geoghegan Hart, Steven Kruijswijk ou encore Miguel Angel Lopez ne fassent de même. Après un contre avorté de Sepp Kuss, l’explication entre cadors est devenue inévitable. A l’image du coup tactique réussi ce jeudi à Saint-Vallier, Tao Geoghegan Hart a lancé le sprint à 300 mètres de la ligne d’arrivée avec Geraint Thomas chargée de faire la cassure. Mais ça n’a pas suffit pour permettre au vainqueur du Giro 2020 de résister au retour d’Alejandro Valverde, qui a pu lever les bras en vainqueur sur la ligne d’arrivée quand Patrick Konrad complète le podium. Avec Lukas Pöstlberger et Kasper Asgreen distancés, Alexey Lutsenko profite de sa septième place dans cette étape pour s’emparer du maillot de leader du Critérium du Dauphiné devant son coéquipier Ion Izagirre et Wilco Kelderman avant un week-end final en haute montagne.



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / CRITERIUM DU DAUPHINE

6eme étape - Loriol-sur-Drôme-Le Sappey-en-Chartreuse (167,2km) - Vendredi 4 juin 2021

1- Alejandro Valverde (ESP/Movistar) en 3h52’53’’

2- Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) mt

3- Patrick Konrad (AUT/Bora-Hansgrohe) mt

4- Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) mt

5- Enric Mas (ESP/Movistar) mt

6- Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) mt

7- Alexey Lutsenko (KAZ/Astana-Premier Tech) mt

8- Jack Haig (AUS/Bahrain Victorious) mt

9- Ben Hermans (BEL/Israel Start-Up Nation) mt

10- Steven Kruijswijk (PBS/Jumbo-Visma) mt

...

14- David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) mt

...



Classement général après 6 étapes (sur 8)

1- Alexey Lutsenko (KAZ/Astana-Premier Tech) en 20h52’16’’

2- Ion Izagirre (ESP/Astana-Premier Tech) à 8’’

3- Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) à 12’’

4- Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 13’’

5- Ilan Van Wilder (BEL/DSM) à 13’’

6- Richie Porte (AUS/Ineos Grenadiers) à 15’’

7- Patrick Konrad (AUT/Bora-Hansgrohe) à 27’’

8- Jack Haig (AUS/Bahrain Victorious) à 34’’

9- Steven Kruijswijk (PBS/Jumbo-Visma) à 39’’

10- Miguel Angel Lopez (COL/Movistar) à 42’’

11- Aurélien Paret Peintre (FRA/AG2R-Citroën) à 50’’

...