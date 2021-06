Critérium du Dauphiné (E5) : Thomas surprend Colbrelli et résiste à son retour

Asgreen reprend trois secondes au général



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / CRITERIUM DU DAUPHINE

5eme étape - Saint-Chamond-Saint-Vallier (170,4km) - Jeudi 3 juin 2021

Franck Bonnamour (FRA/B&B Hotels p/b KTM) mt

Classement général après 5 étapes (sur 8)

Aurélien Paret-Peintre (FRA/AG2R Citroën) à 38’’

Il avait visiblement une petite revanche à prendre. Ce jeudi, le Britannique Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) s'est imposé lors de la cinquième étape du Critérium du Dauphiné, longue de 170,4 kilomètres et courue entre Saint-Chamond et Saint-Vallier. Pourtant, cette nouvelle journée aurait dû, selon toute logique, sourire à un sprinteur., après celle de ce mardi, mais même s'il a fallu une photo finish pour le départager du Britannique, suite à son déboulé supersonique, son retour a donc été un peu trop juste. Quant à la troisième place du jour, elle a été décrochée par l'Espagnol Alex Aranburu (Astana-Premier Tech). De son côté, Geraint Thomas, en retrait lors du contre-la-montre de la veille, a attaqué sous la flamme rouge et sa victoire lui permet ainsi de rafler, dans le temps, dix précieuses secondes de bonification.Par conséquent, si le maillot jaune de leader reste bel et bien sur les épaules de l'Autrichien Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), qui conserve sa petite seconde d'avance sur son dauphin, le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana-Premier Tech), vainqueur du contre-la-montre de ce mercredi,. A noter également que le Danois Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), troisième de ce même classement général, s'est glissé dans l'échappée du jour, aux côtés du Belge Tim Wellens (Lotto Soudal), des Français Julien Bernard (Trek-Segafredo) et Cyril Gautier (B&B Hotels p/b KTM) et de l'Éthiopien Tsgabu Grmay (BikeExchange). Une entreprise qui lui a ainsi permis de grappiller trois petites secondes de bonification, ce qui le rapproche désormais à six secondes de la tête du classement général.Sonny Colbrelli (ITA/Bahrain-Victorious) mtAlex Aranburu (ESP/Astana-Premier Tech) mtCarlos Barbero (ESP/Qhubeka Assos) mtMads Würtz Schmidt (DAN/Israel Start-Up Nation) mtMichael Valgren (DAN/EF Education-Nippo) mtPatrick Konrad (AUT/Bora-Hansgrohe) mtAlejandro Valverde (ESP/Movistar) mtHarry Sweeny (AUS/Lotto Soudal) mtAlexey Lutsenko (KAZ/Astana-Premier Tech) à 1’’Kasper Asgreen (DAN/Deceuninck-Quick Step) à 6’’Ion Izagirre (ESP/Astana-Premier Tech) à 9’’Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) à 13’’Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 14’’Ilan Van Wilder (BEL/DSM) à 14’’Richie Porte (AUS/Ineos Grenadiers) à 16’’Patrick Konrad (AUT/Bora-Hansgrohe) à 32’’Ben O’Connor (AUS/AG2R Citroën) à 34’’