Critérium du Dauphiné (E3) : Formolo en solitaire, Roglic et Pinot se tiennent encore

On attendait beaucoup de cette troisième étape du Dauphiné, marquée par le col de la Madeleine (hors catégorie) avant l'arrivée vers Saint-Martin-de-Belleville (première catégorie). Une échappée de neuf coureurs s'est formée aux alentours du 30eme kilomètre, et c'est Davide Formolo (UAE Emirates) qui en est sorti seul dans la Madeleine, suivi par Pierre Latour (AG2R - La Mondiale) qui s'est longtemps intercalé. L'Italien a tenu dans l'ultime ascension, maintenant le retour des favoris juste sous la minute lorsqu'il a basculé sous la flamme rouge. Latour, lui, n'a pas tenu.



Derrière, les cadors ont confirmé la tendance : Primoz Roglic (Jumbo - Visma) prend la deuxième place au sprint, à 33 secondes de Formolo, devant Thibaut Pinot (Groupama - FDJ). Mais Egan Bernal (Ineos), lui, a concédé cinq secondes de plus, ne parvenant pas à suivre l'accélération et ne terminant même pas dans le top 10 de l'étape. Même chose - et même temps - pour Romain Bardet (AG2R - La Mondiale) ou Nairo Quintana (Arkéa - Samsic). Guillaume Martin (Cofidis), septième et encore présent dans le même temps que Roglic et Pinot, passe lui quatrième du général.



"Il y a un tel plateau, une telle densité de leaders, qu'il n'y a pas tant d'écarts que ça, résumait encore à raison Pinot, au départ de l'étape (sur France 3). J'ai rarement vu ça sur une course." Il reste encore deux belles étapes de montagne, samedi et dimanche (les deux arrivent à Megève).



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ

3eme étape - Corenc - Saint-Martin-de-Belleville (157 km) - Vendredi 14 août 2020

1- Davide Formolo (ITA/UAE Emirates) en 4h06'56''

2- Primoz Roglic (SLN/Jumbo - Visma) à 33"

3- Thibaut Pinot (FRA/Groupama - FDJ) mt

4- Emanuel Buchmann (ALL/Bora-Hansgrohe) mt

5- Daniel Martinez (COL/EF) mt

6- Mikel Landa (ESP/Bahrain-McLaren) mt

7- Guillaume Martin (FRA/Cofidis) mt

8- Tadej Pogacar (SLN/UAE Emirates) mt

9- Pavel Sivakov (RUS/Ineos) à 39"

10- Miguel Angel Lopez (Astana) mt

...



Classement général après 2 étapes (sur 5)

1- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) en 13h14'35"

2- Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) à 14''

3- Emanuel Buchmann (ALL/Bora-Hansgrohe) à 20''

4- Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 24"

5- Mikel Landa (ESP/Bahrain-McLaren) à 26"

6- Daniel Martinez (COL/EF) à 26"

7- Egan Bernal (COL/Ineos) à 31"

8- Miguel Angel Lopez (COL/Astana) à 32''

9- Nairo Quintana (COL/Arkéa - Samsic) à 35"

10- Richie Porte (AUS/Trek - Segafredo) à 35"

...