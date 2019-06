Critérium du Dauphiné: Dumoulin s'arrête là

Tom Dumoulin ne prendra pas part au dernier week-end du Critérium du Dauphiné, qui propose deux étapes de montagne au programme. Le leader de la Sunweb, de retour à la compétition après son abandon sur chute lors du Tour d'Italie, ne veut pas prendre de risques avec sa condition physique avant le Tour de France.

"C'était bien de retrouver le rythme, mais je ne veux pas forcer sur mon genou, a confié le Néerlandais. Je vais me reposer ce week-end avant de retourner en altitude dès lundi."

Sur ce Dauphiné, Dumoulin s'est vite désintéressé du classement général. Il a terminé troisième du contre-la-montre, à 47 secondes de Wout van Aert.

