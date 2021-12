Coupe de Slovénie : Pogacar s'impose en... cyclo-cross

Tadej Pogacar ne fait jamais le voyage pour rien. Même lorsqu'il se contente de répondre poliment à l'invitation pour participer à une obscure manche de cyclo-cross en Coupe de Slovénie... Le double vainqueur du Tour de France est revenu sur une discipline qu'il adore, lui aussi, pour la première fois depuis deux ans. Le coureur de l'équipe UAE Emirates l'a emporté sur le circuit de Ljubljana en déposant Luka Mezgec (BikeExchange), également de la partie, à un tour et demi de la fin - huit boucles au total, pour une heure de course. Lors de son ultime apparition dans la discipline, en décembre 2019, c'est justement Mezgec qui l'avait devancé... Cette fois, il a donc terminé devant avec dix secondes d'avance. Et toujours cette certaine facilité qui l'escorte.



Champion national Espoirs de cyclo-cross en 2018, Pogacar est loin d'être aussi spécialiste que Wout van Aert ou Mathieu van der Poel, qui se retrouvent dimanche en Coupe du monde et sont progressivement passés à la route avec bonheur. Pour autant, le prodige slovène n'a donc pas hésité à aller s'enjailler dans la boue un 26 décembre et sans spectateurs - en tout cas, pas dans les limites autorisées de la piste - à cause des mesures dues à la pandémie de Covid. "Je ne suis pas très bon en cyclo-cross, mais j'aime beaucoup en faire", assurait-il récemment, parvenant finalement à se faire construire un vélo sur mesure pour cette sortie dominicale. Concernant son année 2022 sur route, Pogacar a notamment annoncé qu'il disputerait l'année prochaine son premier Tour des Flandres.