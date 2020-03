Coronavirus : Quarantaine terminée pour les deux équipes françaises bloquées aux Emirats

Bonne nouvelle d’Abu Dhabi ! Après 10 jours de confinement, les Cofidis sont sur le chemin de l’aéroport. Un soulagement pour l’ensemble des coureurs et du staff 🙂🙌

Good News from Abu Dhabi. After 10 days quarantined, Cofidis are on their way back home 🙂🙌#CofidisMyTeam pic.twitter.com/FL9iAL7t8K



Un troisième test négatif met fin à la polémique

La galère se termine pour les équipes Groupama-FDJ et Cofidis présentes sur l’UAE Tour ! Bloqués aux Emirats Arabes Unis et confinés en quarantaine dans leur hôtel de Yas Marina depuis la fin de la semaine dernière et la conclusion prématurée de l’épreuve en raison d’une suspicion de cas de Covid-19 chez deux membres d’une des équipes présentes sur cette course comptant pour l’UCI World Tour, les coureurs des deux formations françaises vont pouvoir quitter le pays et rentrer en France ce dimanche. Retenus au Moyen-Orient depuis une dizaine de jours par crainte d’une contagion dans le pays après l’annonce par les autorités locales de six nouveaux cas dans des équipes logées au même étage que les deux formations tricolores, les coureurs avaient dû s'organiser pour continuer à s'entraîner malgré tout.Alors qu’initialement, ces deux équipes et leurs coureurs, dont Arnaud Démare, David Gaudu ou encore Stéphane Rossetto, devaient rester confinés jusqu’au 14 mars, les autorités émiraties ont finalement transigé. En effet, l’ensemble des membres des formations Groupama-FDJ et Cofidis s’est plié à un nouveau test de dépistage du Covid-19 en l’espace d’une dizaine de jours et face à des résultats uniformément négatifs, la décision a été prise ce samedi de mettre un terme à la quarantaine et de laisser l’ensemble des personnes retenues à Yas Marina quitter les Emirats Arabes Unis, contrairement aux équipes UAE Team Emirates et Gazprom-Rusvelo, qui sont encore soumises à des mesures de restriction. Le retour des membres des deux équipes tricolores en France est prévu ce dimanche après avoir pris un avion dès samedi soir à l’aéroport de Dubaï.