Coronavirus : Guéri, Gaviria a repris l'entraînement

Voir cette publication sur Instagram Hola a todos y un mensaje de saludo! Une publication partagée par Fernando Gaviria Rendon (@fernandogaviriarendon) le 28 Avril 2020 à 6 :16 PDT



Bonne nouvelle pour le cyclisme mondial. Touché par le coronavirus lors du Tour des Émirats arabes unis fin février à Abu Dhabi, Fernando Gaviria, aujourd'hui guéri, a pu reprendre l'entraînement, à son domicile situé en Colombie, où le confinement est en vigueur comme dans beaucoup d'autres pays, en raison de la pandémie de coronavirus. C'est le pensionnaire de la formation UAE Team Emirates lui-même, qui se sent donc mieux près de deux mois après et qui en a fait l'annonce, via une vidéo publiée sur son compte Instagram officiel.







A l'issue de l'UAE Tour, qui avait été amputé de ses deux dernières étapes, le sprinteur de 25 ans était resté hospitalisé au Moyen-Orient pendant un mois entier. Après avoir ensuite été autorisé à quitter le pays, le Colombien avait dû observer une période de quarantaine, à son arrivée à Bogota, la Capitale de son pays natal.

Après cette nouvelle période, Gaviria avait alors enfin pu regagner son domicile situé à La Ceja, près de Medellin. « Ce virus est beaucoup plus sérieux que ce qu'on aurait pu imaginer : pour ma part, il m'a causé plusieurs jours pénibles. Mais je suis de retour à la maison, je me sens bien, et je reprends l'entraînement. Parce qu'il y a des personnes vulnérables qu'il faut protéger, je m'exerce depuis mon domicile », a expliqué le coureur.