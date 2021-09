Coppa Sabatini : Valgren devance Colbrelli

Vainqueur du Tour de Toscane ce mercredi, Michael Valgren ne s'arrête plus. Ce jeudi, le Danois, pensionnaire de la formation EF Education-Nippo, a signé une deuxième victoire en deux jours, après s'être adjugé, la Coppa Sabatini, autour de Peccioli en Italie, et longue de 210,8 kilomètres. A l'arrivée, il a devancé l'Italien Sonny Colbrelli, pensionnaire de la formation Bahrain Victorious et qui échoue à seulement trois petites secondes de la tête. Enfin, le podium du jour est complété par un Français, à savoir le tout jeune Mathieu Burgaudeau, pensionnaire de la formation TotalEnergies, qui échoue à seulement six petites secondes de la victoire finale, mais qui s'offre donc une très belle troisième place.

Valgren arrive en forme pour les Mondiaux

A la base, Valgren se trouvait alors dans un groupe de costauds, qui s'est extrait du peloton à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. Le Danois a fini par faire une différence définitive, au niveau de la bosse finale. A ce moment-là, il est sorti de ce fameux groupe, en compagnie de Colbrelli. Si les deux hommes ont donc joué la victoire au sprint, le tout récent champion d'Europe de cyclisme sur route, pourtant en grande forme ces derniers temps, n'a pas attendu bien longtemps avant de s'avouer vaincu et de rendre définitivement les armes. A quelques jours des championnats du monde de cyclisme sur route, le Danois Michael Valgren (EF Education-Nippo) affiche ses ambitions et devrait faire partie des hommes en forme et à suivre pour le prestigieux événement.



CYCLISME / COPPA SABATINI

Peccioli-Peccioli (210,8km) - Jeudi 16 septembre 2021

1- Michael Valgren (DAN/EF Education-Nippo) en 5h14’20’’

2- Sonny Colbrelli (ITA/Bahrain-Victorious) à 3’’

3- Mathieu Burgaudeau (FRA/TotalEnergies) à 6’’

4- Filippo Baroncini (ITA/Sélection Italie) à 9’’

5- Lorenzo Rota (ITA/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 11’’

6- Neilson Powless (USA/EF Education-Nippo) à 17’’

7- Gianni Moscon (ITA/Ineos Grenadiers) à 33’’

8- Antonio Pedrero Lopez (ESP/Movistar) à 40’’

9- Ander Okamika (ESP/Burgos BH) à 1'25’’

10- Ruben Guerreiro (POR/EF Education-Nippo) à 1'31’’

…