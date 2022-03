Cofidis : Walscheid renversé lors d'une sortie d'entraînement et hospitalisé

Notre coureur @MaxWalscheid a été victime d'un accident hier à l'entraînement. Voici quelques nouvelles ⤵️

Bon rétablissement Max ! 👊#CofidisMyTeam



— Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) March 25, 2022

Walscheid : « Me réjouir d’être encore en vie »

Maximilian Walscheid va devoir mettre sa saison entre parenthèses quelques semaines. Arrivé au sein de la formation Cofidis cet hiver après la fin des activités de la formation Qhubeka-Assos, le coureur allemand a été victime d’un accident lors d’une sortie d’entraînement ce jeudi à proximité de son domicile, à Franken. Quatrième ce mercredi lors de la Classic Bruges-La Panne remportée par Tim Merlier, Maximilian Walscheid était rentré chez lui pour préparer les prochaines classiques flandriennes mais, lors d’une sortie d’entraînement, il a été renversé par une voiture. Son vélo a été « complètement détruit » mais l’Allemand n’a pas perdu connaissance après le choc. L’équipe Cofidis a confirmé dans un communiqué que son coureur a été transporté par hélicoptère vers un hôpital de Neuwied et va rester en soins intensifs ce vendredi. Maximilian Walscheid a pu raconter cet accident et assure être « incroyablement chanceux de survivre à cet accident ». Vainqueur du Grand Prix de Denain cette saison, l’Allemand est « forfait pour les prochaines courses » selon son équipe, alors qu’il devait prendre part à A Travers La Flandre puis au Tour des Flandres.S’il n’a pas encore pu passer tous les examens médicaux, le coureur allemand a confié n’avoir « visiblement aucun os de cassé » après cet accident qui a eu lieu lors d’un « un entrainement classique après Bruges-La Panne ». « Heureusement, je n’avançais pas très vite, sur le côté de la route. Une voiture est arrivée dans la direction opposée, a confié Maximilian Walscheid. Elle a tourné d’un coup à droite, sans clignotant, m’a foncé dessus et m’a percuté. Je n’ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit, ni d’avoir peur avant que l’accident ne se produise. » Le membre de l’équipe Cofidis a confié son étonnement face à l’absence de blessures graves à la suite d’un tel accident. « Je n’arrive toujours pas à croire que j’ai pu m’en sortir sans avoir des blessures bien plus profondes. Ça sort juste de l’entendement, a-t-il déclaré. Dans le même temps, c’est très dur parce que j’étais particulièrement à l’aise en course, que j’avais de bons résultats et le potentiel pour faire plus. Mais aujourd’hui, je préfère surtout me réjouir d’être encore en vie. »