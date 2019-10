Cofidis toujours dans les clous pour le World Tour, pas Vital Concept

L'UCI a dévoilé les noms des 19 équipes qui ont satisfait au critère sportif pour obtenir une place en World Tour sur la période 2020-2022. On y retrouve les actuelles 18 formations de l'élite, dont Katusha-Alpecin (qui deviendra Israel Cycling Academy) et la Cofidis, toujours en course pour retrouver la première division du cyclisme mondial.

C'en est donc terminé des espoirs d'Arkéa-Samsic, recalée malgré l'arrivée de Nairo Quintana aux côtés de Warren Barguil. "L’UCI, comme prévu, a pris en compte les résultats des trois dernières années et on n’a pas marqué assez de points en 2018, tout simplement. Ce n’est donc pas une surprise", a confié le manager de la formation bretonne, Emmanuel Hubert, au Télégramme.

Si toutes les équipes remplissent les autres critères fixés par l'UCI (administratif, éthique, financier et organisationnel), on pourrait donc avoir un World Tour à 19 équipes. Avec Total-Direct Energie, vainqueur du classement UCI Europe Tour, cela ferait donc 20 formations assurées de disputer le Tour de France et plus que deux invitations à distribuer pour les organisateurs, pour des équipes comme Arkéa-Samsic, B&B Vital Concept et Wanty-Groupe Gobert.