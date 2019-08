Cofidis: Rossetto prolonge

A sa manière, avec ses échappées de baroudeur et son franc-parler, Stéphane Rossetto a été l'un des animateurs du Tour de France 2019, qu'il disputait pour la première fois à 32 ans. C'est ce qui lui vaut, quelques jours après la fin de la Grande Boucle, de prolonger d'une saison son contrat avec l'équipe Cofidis.

"Je suis très content de continuer avec Cofidis, explique le vice-champion de France du contre-la-montre. Je ne me voyais pas partir ! Rien que de quitter l’équipe, après trois semaines de Tour, ça a été très difficile. Cela fait longtemps que j'évolue chez Cofidis (depuis 2015) et cette prolongation a valeur de continuité dans ma carrière. Les places sont chères et je suis très reconnaissant à Cédric Vasseur de m’avoir permis de vivre des émotions fortes sous ces couleurs et de découvrir le Tour de France cette année. Même si nous avions déjà un calendrier qui y ressemblait ces dernières années, la perspective de pouvoir évoluer au World Tour est particulièrement réjouissante."

La formation dirigée par Cédric Vasseur, qui pourrait recruter le sprinteur italien Elia Viviani, ambitionne en effet de retrouver l'élite du cyclisme la saison prochaine.