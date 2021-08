Cofidis : Le groupe sprint renforcé par Davide Cimolai

Un sprinteur italien nous rejoint pour 2 saisons : Bienvenue @cimo89 ! #cofidis2022 pic.twitter.com/UUAZihp3Jp

Vasseur compte sur le trio Coquard-Consonni-Cimolai

L’équipe Cofidis reconstruit pièce par pièce son groupe sprint. Alors qu’Elia Viviani va quitter les rangs de la formation nordiste, Bryan Coquard a d’ores-et-déjà signé pour deux saisons. Mais l’ancien coureur de B&B Hotels p/b KTM ne sera pas le seul sprinteur de l’effectif de Cofidis en 2022. En effet, trois ans après avoir quitté la formation Groupama-FDJ pour rallier Israel Start-Up Nation, Davide Cimolai va de nouveau prendre place dans l’effectif d’une équipe française. En effet, le natif de Pordenone a signé pour les saisons 2022 et 2023 en faveur de l’équipe dirigée par Cédric Vasseur. « Je suis très heureux de rejoindre l’équipe Cofidis et je tiens à remercier chaleureusement Cédric Vasseur de me donner cette opportunité, a déclaré Davide Cimolai dans un communiqué. Il s’agit d’un temps fort dans ma carrière. Cofidis fait partie des équipes incontournables du peloton et c’est une chance d’en faire partie. J’ai envie de tout faire pour que ces deux prochaines saisons soient les meilleures de ma carrière. »Alors qu’il va retrouver son compatriote Simone Consonni, qui a récemment prolongé son contrat pour deux saisons, Davide Cimolai entend profiter de ce changement d’environnement pour retrouver le goût de la victoire. « Davide est un coureur d’expérience qui a évolué depuis ses débuts en UCI World Tour. Il a aussi une parfaite connaissance de la culture du cyclisme français avec son passage à la FDJ, a confié Cédric Vasseur dans un communiqué. Au sein de notre formation, il aura la possibilité d’exprimer tout son potentiel. Davide sera avec Simone Consonni un des éléments essentiels dans notre quête de victoires au sprint avec Bryan Coquard. » Un trio que les Italiens formeront avec Bryan Coquard sur lequel la formation Cofidis veut également compter lors des classiques de printemps. « Je suis sûr qu’avec lui, l’équipe Cofidis franchira un nouveau palier », ajoute Cédric Vasseur. Les trois coureurs devront trouver les moyens de collaborer au mieux afin d’atteindre les objectifs qui leur seront fixés.