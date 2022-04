Cofidis : Le coureur français Florian Sénéchal va signer chez Quick Step Floors

Selon La Voix du Nord, le coureur français devrait quitter la formation Cofidis, qu'il a rejoint en 2014, pour s'engager avec la Quick Step Floors, ou l'équipe qui lui succédera dans le peloton, et ce dès la prochaine période de transfert, qui débute le 1er août. Sénéchal, son agent ainsi que Patrick Lefevere, le manager de la Quick Step Floors, seraient parvenus à un accord verbal la semaine dernière.



Une décision dont a eu connaissance Thierry Vittu, directeur général de Cofidis, et qu'il regrette. « Il a eu la courtoisie et l’élégance de me faire part de son choix. Je regrette cette décision. C’est d’autant plus dommage pour une structure nordiste comme la nôtre. Florian est un bon coureur et un bon garçon. Je lui souhaite bonne chance pour la suite ». Des équipes comme Lotto Soudal ou Katusha étaient également sur le dossier. Florian Sénéchal va donc retrouver son compatriote Julian Alaphilippe, qui sera le leader de la formation belge la saison prochaine.