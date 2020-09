Cofidis : Bohli pour épauler Viviani

Arrivé l’hiver dernier chez Cofidis, Elia Viviani n’a pas brillé pour sa première saison (qui n’est certes pas encore terminée) avec l’équipe française, avec aucune victoire en 46 jours de course (une deuxième place sur la 1ere étape du Tour de l’Algarve et de la Route d’Occitanie pour meilleurs résultats). Mais Cofidis a décidé de l’aider, en recrutant pour la saison prochaine un coureur qui viendra renforcer son train pour les sprints : Tom Bohli. Le rouleur suisse de 26 ans a passé trois saisons chez BMC puis deux chez UAE Emirates, et s’est engagé pour 2021 et 2022 avec Cofidis. « C’est avec une grande joie que je rejoins la formation Cofidis. Je sais que l’équipe a un très bon projet et s’attache à permettre à chaque coureur de franchir un cap. J’ai échangé avec Cédric (Vasseur) et je suis très excité de porter le maillot Cofidis. Pour tous les coureurs professionnels, il s’agit d’une référence, d’une équipe historique qui progresse de façon impressionnante. J’ai très envie d’y participer à mon échelle. J’ai eu la chance de travailler avec Fernando (Gaviria) et je suis très excité à l’idée de courir avec Elia Viviani. Je tiens enfin à remercier chaleureusement UAE-Team Emirates pour m’avoir fait confiance et m’avoir aidé à devenir un coureur et un homme meilleur. J’y ai fait de très belles rencontres et beaucoup de membres de l’équipe resteront de très bons amis », a déclaré Bohli, qui a eu cette saison pour meilleur résultat (en 26 jours de course) une cinquième place aux championnats de Suisse de contre-la-montre.

Bohli pourra aussi jouer sa carte personnelle

« C’est une vraie satisfaction de pouvoir intégrer un coureur aussi talentueux que Tom Bohli au sein de notre projet. Tom est un coureur qui sait rouler vite, très vite. Il est passé par les prestigieuses équipes BMC et UAE et saura apporter à l’ensemble de l’équipe toute son expérience. Tom est un coureur polyvalent capable de briller sur un grand Tour, sur ses courses par étapes d’une semaine ou même sur certaines classiques. En plus d’être un précieux allié pour nos leaders, nous sommes persuadés qu’il pourra aussi aller chercher des succès grâce à ses capacités de rouleur », a déclaré de son côté Cédric Vasseur, le patron de l’équipe.