Classement UCI : Pogacar reprend la tête, Alaphilippe toujours quatrième

Double coup de massue pour Wout Van Aert. Grand perdant dimanche dernier de la course en ligne de ces Championnats du Monde qui se déroulaient pourtant sur ses terres, le champion de Belgique, seulement onzième, n'est pas uniquement passé au travers sur ces Mondiaux. Le coureur de l'équipe Jumbo-Visma a également vu s'envoler la première place du classement mondial UCI, qu'occupe de nouveau Tadej Pogacar ce mardi au lendemain du deuxième sacre consécutif de Julian Alaphilippe. Le Slovène vainqueur des deux derniers Tours de France a dû se contenter de la 37eme place dimanche à Louvain. Pourtant, il profite de la contre-performance de Van Aert pour reprendre les commandes, devant son rival, tandis que Primoz Roglic, coéquipier de Pogacar et seulement 48eme dimanche à plus de 6'30” d'Alaphilippe, conserve, lui, sa troisième place sur le podium. Le Slovène devance le Français. En dépit de ce nouvel exploit, le toujours porteur du prestigieux maillot arc-en-ciel conserve ainsi les points de sa victoire acquis l'année dernière à Imola ainsi que la quatrième place du classement.

Les Bleus, nouveaux dauphins des Belges

Belle progression en revanche pour un autre Tricolore : Florian Sénéchal. Le coéquipier d'"Alafpolak" sous les couleurs de la formation belge Deceuninck-Quick Step et autour duquel avait été bâti la stratégie de l'équipe de France en cas d'arrivée au sprint dimanche dernier avant qu'Alaphilippe ne décide de laisser parler son instinct grimpe de neuf places et intègre ainsi la 29eme place. Le nouveau succès du héros français profite également à l'équipe de France. Au nouveau classement des nations, les Bleus passent ainsi en deuxième position, intercalée entre la Belgique de Van Aert et la Slovénie de Pogacar, Roglic ou encore Matej Mohoric, 14eme dimanche sur la ligne d'arrivée à quatre minutes du vainqueur, auteur d'un doublé historique pour un coureur français. Les Bleus et David Gaudu (23eme), toujours deuxième Français du classement derrière son chef de file, délogent en effet la Slovénie de la deuxième place pour s'installer en dauphins de la Belgique. Maigre consolation pour Van Aert.