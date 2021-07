Clasica San Sebastian : Powless au sprint, Alaphilippe dans le top 10

On attendait et espérait Julian Alaphilippe, annoncé comme favori de cette Clasica San Sebastian qu'il avait remportée en 2018. Le champion du monde est bien resté dans le groupe des cadors, mais ce n'est malheureusement pas où il fallait être samedi. Après plusieurs attaques et petits groupes d'échappés repris tout au long de la course, la dernière offensive a été la bonne à 25 kilomètres de l'arrivée pour quatre hommes : Matej Mohoric semblait le mieux armé, avec ce Murgil placé à dix kilomètres de la ligne en guise de dernière difficulté, surtout lorsqu'il a repris Neilson Powless qui avait tenté de placer une nouvelle banderille. Finalement, Lorenzo Rota et Mikkel Honoré ont réussi à rentrer sur leurs deux camarades.



A cinq kilomètres de la fin, Rota et Honoré ont chuté dans la descente détrempée vers San Sebastian. Sans gravité, mais Powless en a profité pour fausser compagnie à ses camarades... ce qui n'a pas empêché Mohoric et le courageux Honoré de revenir encore pour faire le sprint à trois. Remporté par Powless, qui devient le premier Américain à remporter la classique espagnole depuis Lance Armstrong en 1995.



Amérindien d'origine, le coureur de l'équipe Education First décroche à 24 ans le premier grand succès de sa carrière, lui qui venait de terminer 43eme du Tour de France. Derrière, Julian Alaphilippe - qui effectuait sa première course depuis la fin du Tour, il y a moins de deux semaines -, a pris la sixième place à un peu plus d'une minute (+1'05"), dans un groupe où figurait aussi Bauke Mollema, dixième. Egan Bernal, lui, termine quinzième.

Le top 10

1 - Nelson POWLESS (USA, Education First) 5h34'31"

2 - Matej MOHORIC (SLN, Bahrain Victorious) m.t.

3 - Mikkel HONORE (DAN, Deceuninck - Quick Step)

4 - Lorenzo ROTA (ITA) à 30"

5 - Alessandro COVI (ITA) à 1'04"

6 - Julian ALAPHILIPPE (Deceuninck - Quick Step) m.t.

7 - Odd Christian EIKING (DAN, Intermarché - Wanty Gobert)

8 - Jonas VINGEGAARD (Jumbo - Visma)

9 - Gianni MOSCON (Ineos Grenadiers)

10 - Bauke MOLLEMA (Trek - Segafredo)