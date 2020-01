Circus-Wanty Gobert-Tormans : Bakelants ne sera resté que cinq jours au chômage

On peut avoir été maillot jaune du Tour de France pendant deux jours en 2013, et se retrouver au chômage en 2020. C’est la mésaventure qui est arrivée au Belge de bientôt 34 ans (il les fêtera le 14 février) Jan Bakelants. Le coureur n’avait pas été prolongé par l’équipe Sunweb, dont il avait porté les couleurs durant la saison 2019, et il était donc sans contrat depuis le 31 décembre. Mais ce lundi, Bakelants a signé pour la saison 2020 avec l’équipe belge Circus-Wanty Gobert-Tormans, qui évolue en Continental Pro (la D2 du cyclisme).

Bakelants a couru quatre saisons chez AG2R-La Mondiale

« J’ai hâte de pouvoir partager mon expérience avec mes nouveaux coéquipiers et de performer sur le Tour de Catalogne et les Classiques ardennaises. Je suis très motivé de commencer et de faire partie du succès de l’équipe », s’est réjoui l’ancien coureur de Topsport Vlaanderen-Mercator (2008-09), Omega Pharma-Lotto (2010-11 et 2014), RadioShack (2012-14) et AG2R-La Mondiale (2015-18), qui a notamment remporté la 2eme étape du Tour de France 2013, une étape du Critérium du Dauphiné, le Tour du Piémont et le Tour d’Emilie.