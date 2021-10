Chrono des Nations : Une dernière victoire en 2021 pour Stefan Küng

Une victoire pour finir la saison !

Stefan Küng termine l'exercice 2021 par un succès sur le Chrono des Nations 🏆 pic.twitter.com/403PRn6Ezr



— Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) October 17, 2021

Evenepoel est passé à côté

CYCLISME / CHRONO DES NATIONS

Classement final - Les Herbiers-Les Herbiers (44,490km) - Dimanche 17 octobre 2021

Stefan Küng termine sa saison 2021 en beauté. Le champion d’Europe du contre-la-montre n’a pas manqué le traditionnel rendez-vous des spécialistes de la discipline sur les routes de Vendée à l’occasion du Chrono des Nations. Sur un parcours de 44,490 kilomètres dénué de difficultés, le coureur suisse de l’équipe Groupama-FDJ a fait parler sa puissance. Le porteur du maillot étoilé a également profité de l’absence de la tête d’affiche annoncée de l’épreuve, le double champion du monde en titre Filippo Ganna. L’Italien, victime d’une chute lors d’une séance d’entraînement cette semaine, souffre d’une côte fêlée et a préféré renoncer. Pour son dernier jour de course de la saison, Stefan Küng n’a pas fait semblant. Le natif de Wil a bouclé le parcours en 51’46’’ et distancé son premier poursuivant de 36 secondes. Un deuxième temps réalisé par le Danois Martin Toft Madsen, ancien triple champion du Danemark de la discipline.Si Filippo Ganna n’a pas pu faire le déplacement en Vendée, il y a tout de même eu un Italien sur le podium de ce Chrono des Nations. Concédant un peu plus d’une minute à Stefan Küng, Alessandro de Marchi a pris la troisième place de l’épreuve pour six secondes devant le Néo-Zélandais Aaron Gate. Ce dernier a terminé dans la même seconde qu’une des déceptions de la journée aux Herbiers. Champion d’Europe du contre-la-montre en 2019, un an après avoir remporté chez les juniors le titre mondial et continental dans l’exercice, Remco Evenepoel n’était pas dans un grand jour. Le Belge de l’équipe Deceuninck-Quick Step, nerveux sur la fin du parcours, doit se contenter du cinquième temps, bien loin de la référence établie par le tenant du titre européen. Sur les terres de son équipe TotalEnergies, Pierre Latour termine ce Chrono des Nations comme premier Français avec la septième place, à un peu moins de deux minutes du meilleur temps.Martin Toft Madsen (DAN/BHS-PL Beton Bornholm) à 36’’Alessandro de Marchi (ITA/Israel Start-Up Nation) à 1’16’’Aaron Gate (NZL/Black Spoke) à 1’22’’Remco Evenepoel (BEL/Deceuninck-Quick Step) à 1’22’’Rune Herregodts (BEL/Sport Vlaanderen-Baloise) à 1’28’’Frederik Muff (DAN/ColoQuick) à 1’32’’Pierre Latour (FRA/TotalEnergies) à 1’44’’Justin Wolf (ALL/Bike Aid) à 1’49’’Miguel Heidemann (ALL/Leopard) à 2’03’’