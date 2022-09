Championnats du monde : Van Vleuten souffre d'une fracture au coude

La sélection des Pays-Bas faisait partie des grands favoris à la victoire finale, pas plus tard que ce mercredi, à l'occasion du relais mixte contre-la-montre des championnats du monde de cyclisme sur route, qui se déroulent actuellement du côté de Wollongong en Australie. Une épreuve qui concerne trois hommes mais également trois femmes par sélection. Mais leur quête de titre a pris fin durant la course, pour une cinquième place finale. En effet, durant cette fameuse épreuve, la star du peloton féminin, à savoir la Néerlandaise Annemiek van Vleuten, a alors lourdement chuté, frappant même très violemment le trottoir. Une chute qui est intervenue après seulement quelques mètres effectués. La coureuse avait ensuite donné de ses nouvelles, via son compte Twitter officiel, indiquant alors notamment être "en route pour l'hôpital pour faire des radios. Toute contusionnée et particulièrement inquiète pour mon coude et mon bras droit. Mon pneu avant a explosé et j'ai chuté."

Quid de la course en ligne de samedi ?

Le bilan est particulièrement lourd puisque la principale intéressée, qui a remporté les Trois Grands Tours de cette année 2022, souffre, tout bonnement, d'une fracture, sans déplacement, au niveau de son coude droit. Une annonce effectuée par la Fédération néerlandaise de cyclisme elle-même, à travers un communiqué publié dans la soirée au niveau local. Cette grave blessure pourrait également mettre un terme à sa compétition, elle qui est pourtant attendue sur la course en ligne féminine, qui aura lieu ce samedi, et où elle aurait forcément été l'une des grandes favorites pour le titre. Concernant une éventuelle participation de sa part, et comme le précise d'ailleurs sa Fédération, une décision sera alors prise "plus tard dans la semaine", alors que "Annemiek est autorisée à courir avec cette fracture sans déplacement mais la question est évidemment celle de l'intensité de la douleur. On verra cela dans quelques jours."