Championnats du Monde : Roglic et Pogacar vont faire équipe

La Slovénie est un petit pays qui se présente avec une grosse équipe aux championnats du Monde de cyclisme sur toute. Pour le rendez-vous planétaire prévu à Imola ce week-end, la sélection slovène va pouvoir compter sur Primoz Roglic et Tadej Pogacar. Les deux premiers du Tour de France 2020 vont faire équipe pour permettre à la nation qui s'est fait un nom lors de l'édition 2020 de la Grande Boucle de confirmer aux championnats du Monde. Alors que Roglic avait été maillot jaune pendant très longtemps, c'est finalement Pogacar qui avait été sacré sur les Champs-Elysées grâce à l'incroyable numéro réalisé dans le contre la montre individuel organisé à La Planche des Belles Filles. La présence des deux cyclistes qui ont été omniprésents sur les routes de l'Hexagone ces trois dernières semaines permet à la Slovénie de nourrir certaines ambitions.

A Imola, Polanc et Mezgec vont entourer Roglic et Pogacar

Le vainqueur du Tour de France va devoir faire abstraction de son incroyable succès alors que son dauphin va devoir repartir de l'avant après une terrible déception. Ensemble, ils vont maintenant devoir se mettre au diapason d'une équipe qui comptera aussi sur Luka Mezgec, Jan Polanc et Jan Tratnik. Un collectif qui a toute ses chances sur le parcours de 258km qui a été établi autour du circuit d'Imola en Italie. La Slovénie risque de ne pas faire le court déplacement en Émilie-Romagne pour rien