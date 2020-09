Championnats du monde : La Colombie sans Quintana à Imola

Empêtré dans une affaire de soupçons de dopage, qui a vu son médecin et son kiné être placés en garde à vue lundi, Nairo Quintana, 17eme du Tour de France, n’aurait pas pu disputer les championnats du monde d’Imola dans les meilleures dispositions mentales. C’est pourquoi le coureur d’Arkéa-Samsic a été remplacé au sein de l’équipe de Colombie. Et c'est Cristian Camilo Munoz (UAE Emirates) qui prendra la place du vainqueur du Giro 2014 et de la Vuelta 2016. « Les autorités ont visité ma chambre et y ont trouvé des compléments alimentaires riches en vitamines parfaitement légaux bien que non connus des autorités françaises », a reconnu Quintana dans un communiqué publié cette nuit.

Enfin un premier titre pour la Colombie ?

Malgré l'absence de Quintana (qui fait suite à celle d'Egan Bernal, blessé au dos), cela n’empêchera pas la sélection colombienne d’avoir fière allure. En effet, les autres sélectionnés ne sont autres qu’Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), Sergio Henao (UAE Emirates), Sergio Higuita (EF-Pro Cycling), Miguel Ángel Lopez (Astana), Daniel Felipe Martinez (EF-Pro Cycling), Harold Tejada (Astana) et Rigoberto Uran (EF-Pro Cycling). Ils comptent tous de belles victoires à leur palmarès et pourront prétendre à la victoire sur le parcours difficile d’Imola. Chaves (30 ans) a déjà gagné le Tour de Lombardie et cinq étapes sur les Grands Tours, Henao (32 ans) a déjà remporté Paris-Nice, Higuita (23 ans) a déjà gagné une étape de la Vuelta et est le champion de Colombie en titre, Lopez (26 ans) vient de gagner une étape du Tour de France et de terminer sixième au général, Martinez (24 ans, aligné également sur le contre-la-montre) vient de remporter le Critérium du Dauphiné et une étape du Tour de France, et Uran (33 ans) vient de finir 8eme du Tour de France. L’un d’entre eux parviendra-t-il à offrir à la Colombie son tout premier titre mondial ? Réponse dimanche !