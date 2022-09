Championnats du monde : Evenepoel décroche le titre, Laporte en argent

Le cyclisme sur route tient son tout nouveau champion du monde. Et il s'agit d'un petit prodige. Ce dimanche, du côté de Wollongong en Australie, c'est le Belge Remco Evenepoel qui a décroché le graal, en remportant la course en ligne sur un parcours d'un total de 266,9 kilomètres. Le coureur, âgé de seulement 22 ans et qui restait sur une victoire sur la Vuelta, s'est imposé en solitaire. Derrière lui, c'est le Français Christophe Laporte qui a réglé le sprint du peloton, pour décrocher une très belle médaille d'argent, juste devant l'Australien Michael Matthews. Quant à Wout Van Aert, il doit se contenter de la quatrième place finale. Le Français Julian Alaphilippe, double tenant du titre, cède donc évidemment sa précieuse tunique.

Evenepoel a porté son attaque à 26 kilomètres de l'arrivée

Evenepoel, qui a décroché la médaille de bronze sur l'épreuve du contre-la-montre dans ces mêmes Mondiaux, a faussé compagnie à tout le monde, à seulement 26 kilomètres de l'arrivée, après son attaque lors de l'avant-dernière ascension du Mont Pleasant. Pour ensuite ne plus jamais être revu. Evenepoel a donc été suivi du peloton des favoris, qui est revenu sur un groupe de poursuivants, dans les tous derniers kilomètres, dans lequel on retrouvait ainsi notamment Alexey Lutsenko, Mauro Schmid ou bien encore Lorenzo Rota. Au départ, c'est une échappée d'un total de onze coureurs qui s'était formée, avec notamment le Letton Emils Lieping ou bien encore le Polonais Lukasz Owsian. Alors que le premier gros fait de course est intervenu après une trentaine de kilomètres de course.

Van der Poel a rapidement abandonné

Un premier gros favori a abandonné, à savoir le Néerlandais Mathieu Van Der Poel, qui avait passé une partie de la nuit au poste de police. Côté français, ce ne fut pas facile. En début de course, Pavel Sivakov s'est malgré tout montré, se retrouvant même, à un moment, dans le groupe de tête. Si la composition de l'échappée a évolué, elle a compté jusqu'à sept minutes d'avance. Et après Sivakov, c'est ensuite Quentin Pacher puis Romain Bardet qui se sont montrés. Julian Alaphilippe mais également Valentin Madouas ont ensuite fait parler d'eux. Jusqu'à ce que Remco Evenepoel décide donc ensuite de porter son attaque, à deux tours de l'arrivée. Si Alexey Lutsenko est parvenu à suivre, au début, il a fini par craquer à 26 kilomètres de l'arrivée. Pour la suite que l'on connaît. Le dernier Belge sacré sur la course en ligne était Philippe Gilbert, qui avait décroché le titre en 2012, du côté de Valkenburg aux Pays-Bas.



CYCLISME / CHAMPIONNATS DU MONDE

Classement de la course en ligne (Helensburgh-Wollongong, 266,9km) - Dimanche 25 septembre 2022

1- Remco Evenepoel (BEL) en 6h16'08

2- Christophe Laporte (FRA) à 2'21"

3- Michael Matthews (AUS) mt

4- Wout Van Aert (BEL) mt

5- Matteo Trentin (ITA) mt

6- Alexander Kristoff (NOR) mt

7- Peter Sagan (SLQ) mt

8- Alberto Bettiol (ITA) mt

9- Ethan Hayter (GBR) mt

10- Mattias Skjelmose Jensen (DAN) mt

...