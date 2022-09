Championnats du monde : Cosnefroy remplace Cavagna

Cosnefroy vainqueur du GP de Québec

L'équipe de France pour la course en ligne :

Il est arrivé dans un avion différent des autres membres de l'équipe de France lundi en Australie, mais il a immédiatement rejoint ses coéquipiers : Benoit Cosnefroy fait bel et bien partie de l'équipe qui défendra les deux titres mondiaux de Julian Alaphilippe sur la course en ligne ce dimanche à Wollongong. Et on sait depuis ce mercredi qui le coureur d'AG2R-Citroën remplace dans la liste des neuf coureurs qui prendront le départ des 267 kilomètres. Il s'agit de Rémi Cavagna. Selon toute logique, Cosnefroy devait prendre la place d'un coureur ayant disputé le contre-la-montre individuel dimanche et le relais mixte ce mercredi, puisque les sept autres coureurs avaient été sélectionnés uniquement pour la course en ligne. Thomas Voeckler devait donc écarter Rémi Cavagna ou Bruno Armirail.et Bruno Armirail qui prendra part à cette course en ligne. Mais peut-être Cavagna, qui compte déjà 69 jours de course au compteur en 2022, s'est-il éliminé tout seul en ne s'estimant pas assez en forme physiquement ?C'est en tout cas une équipe de France très solide qui va se présenter dimanche au départ, et l'apport de Cosnefroy est très important. Le Normand de bientôt 27 ans, qui avait dans un premier temps expliqué à son sélectionneur qu'il ne souhaitait pas participer aux Mondiaux cette année, a finalement réussi à se faire convaincre, lui qui a remportéLes Bleus, qui avaient dominé tactiquement en 2020 et 2021, ont de quoi faire peur !Julian Alaphilippe, Bruno Armirail, Romain Bardet, Benoit Cosnefroy, Christophe Laporte, Valentin Madouas, Quentin Pacher, Florian Sénéchal et Pavel Sivakov