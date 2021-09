Championnats du monde : Alaphilippe défendra son titre avec huit coéquipiers à ses côtés

#Flanders2021 🌈

Cavagna et Thomas sur le contre-la-montre

Julian Alaphilippe s'apprête à remettre son titre de champion du monde de cyclisme sur route en jeu. En effet, les prochains championnats du monde de la discipline auront lieu entre le 19 et le 26 septembre prochains, du côté de la Flandre en Belgique. Ce jeudi, via son compte Twitter officiel,. En revanche, celle de la course en ligne élites messieurs doit ainsi encore être affinée et elle n'a donc pas encore été officialisée. Le sélectionneur national, à savoir Thomas Voeckler, rendra une décision définitive ce mardi. Parmi douze coureurs qu'il a, dans un premier temps, présélectionnés, il en choisira, finalement, huit, pour accompagner Alaphilippe.Les douze fameux coureurs sont donc : Romain Bardet, Rémi Cavagna, Benoît Cosnefroy, Arnaud Démare, Dorian Godon, Christophe Laporte, Olivier Le Gac, Valentin Madouas, Clément Russo, Florian Sénéchal, Anthony Turgis et Axel Zingle. En revanche, toutes les autres sélections sont désormais officielles.Quant aux remplaçants, il s'agit de Bruno Armirail et de Alexys Brunel. En ce qui concerne la course en ligne élites femmes, Aude Biannic, Audrey Cordon-Ragot, Eugénie Duval, Roxane Fournier, Juliette Labous et Evita Muzic ont été sélectionnées, alors que les remplaçantes seront Clara Copponi et Gladys Verhulst. Au contre-la-montre femmes, Cordon-Ragot et Labous seront également au rendez-vousJulian Alaphilippe + huit autres coureurs parmi Romain Bardet, Rémi Cavagna, Benoît Cosnefroy, Arnaud Démare, Dorian Godon, Christophe Laporte, Olivier Le Gac, Valentin Madouas, Clément Russo, Florian Sénéchal, Anthony Turgis et Axel Zingle.Rémi Cavagna et Benjamin Thomas (Remplaçants : Bruno Armirail et Alexys Brunel).