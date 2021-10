Championnats d’Europe : L'édition 2025 organisée à Plouay en amont d'un retour des Mondiaux ?

Selon nos informations, les championnats d’Europe de cyclisme auront lieu en Bretagne !

INFO OUEST-FRANCE. Les championnats d’Europe de cyclisme à Plouay en 2025, les Mondiaux peu après ?

Les Mondiaux à Plouay, une idée de… Julian Alaphilippe

Plouay va-t-elle rêver en grand dans les années à venir ? Alors que, chaque année depuis 1931, la ville du Morbihan accueille ce qui est appelé depuis peu la Bretagne Classic, elle pourrait accueillir deux événements majeurs d’ici 2027. L’an passé, en raison de la situation sanitaire, les championnats d’Europe de cyclisme sur route ont été organisé dans le sud de la Bretagne afin de pallier le retrait de la ville italienne de Trente. Selon les informations du quotidien régional Ouest-France, Plouay pourrait être rapidement mise une nouvelle fois à contribution. En effet, le président de l’Union Européenne de cyclisme (UEC) Enrico della Casa aurait récemment confirmé à la société organisatrice de la Bretagne Classic, Plouay Cyclisme Organisation, qu’elle allait à nouveau accueillir la course au maillot étoilé en 2025. « Ce sera cette fois plus facile car nous aurons le temps de bien préparer les choses », aurait confié au quotidien une source proche de l’organisation de l’événement.Une organisation qui sera d’autant plus facilité que les championnats d’Europe vont voir leurs dates évoluer. Alors que l’édition 2020 avait eu lieu à la fin du mois d’août, à peine trois jours après la Bretagne Classic, l’événement serait programmé dans le courant du mois de septembre. Toutefois, l’organisation des « Europe » ne serait qu’un premier pas pour Plouay Cyclisme Organisation (PCO). En effet, son président Jean-Yves Tranvaux a confirmé l’ambition de sa société de faire acte de candidature pour l’organisation des championnats du monde en 2026 ou en 2027. Ce qui mettrait fin à une longue attente de l’Hexagone, qui n’a plus accueilli l’événement depuis l’édition 2000, déjà dans la cité morbihanaise. « Julian Alaphilippe nous a dit, cette année au moment de la Bretagne Classic, qu’il aimerait voir des Mondiaux à Plouay, a confié le patron de PCO à Ouest-France. Cela nous a donné des idées… On en a discuté avec Michel Callot (président de la FFC, ndlr) et nous avons décidé d’étudier une candidature. » Toutefois, à l’image de ce que les Flandres ont récemment proposé, ces Mondiaux pourraient être organisés dans toute la Bretagne.