Championnats d’Europe (H) : Démare finalement sélectionné en remplacement de Bouhanni

Thomas Voeckler a fait un choix fort. Alors que, selon ses plans initiaux, Nacer Bouhanni devait être le sprinteur numéro 1 de l’équipe de France à l’occasion de la course en ligne des championnats d’Europe organisés à Plouay, les championnats de France ont totalement changé la donne. Seulement 21eme ce dimanche à Grand-Champ, le coureur de la formation Arkéa-Samsic ne sera finalement pas au départ de la course au maillot constellé d’étoiles ce mercredi sur les routes du Morbihan. Le nom de son remplaçant n’a pas été très difficile à trouver pour le sélectionneur national puisqu’il s’agira ni plus ni moins que du tout nouveau champion de France, Arnaud Démare.

Voeckler : « Bien sûr, il n'était pas très content »

Présent à Grand-Champ pour suivre la course, Thomas Voeckler est allé voir directement Nacer Bouhanni pour lui faire part de sa décision. « Bien sûr, il n'était pas très content. Mon travail n'est pas de faire des heureux mais d'avoir une bonne équipe de France, a assuré le sélectionneur national dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Je tiens à remercier l'équipe Arkéa-Samsic qui a été très compréhensive alors qu'on avait beaucoup travaillé ensemble en amont. » Pour cette course en ligne, qui sera disputée sur 177km avec un circuit qui sera le même que le final de la Bretagne Classic disputée ce mardi, Arnaud Démare pourra compter sur Benoît Cosnefroy, Lilian Calmejane, Cyril Gautier, Olivier Le Gac, Anthony Roux et Thomas Boudat. Une équipe qui sera complétée par un huitième coureur qui sera choisi par Thomas Voeckler entre Maxime Bouet, Mathieu Burgaudeau, Nans Peters et Clément Venturini.