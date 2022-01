Championnats de France : Premier titre national pour Joshua Dubau

Dubau : « Une course de guerriers dans la boue »

Joshua Dubau a su se sortir du piège ! Le coureur de la formation Peltrax-CSD a su mieux gérer les conditions de course difficiles, avec un circuit de Liévin boueux qui a rendu l’évolution des coureurs très compliquée, pour remporter le titre de champion de France 2022 de cyclo-cross après avoir échoué à la deuxième place lors des deux éditions précédentes. Dès l’entame de la course, l’équipe TotalEnergies a confirmé ses ambitions avec Sandy Dujardin et Fabien Doubey qui ont haussé le ton dès le premier tour de circuit avec le membre de l’équipe Podiocom CC Yan Gras qui a pu le suivre. Ce dernier a ensuite résisté à l’accélération de Fabien Doubey maias la menace est très vite venue de derrière avec Joshua Dubau qui a réduit progressivement l’écart pour finalement passer en tête et s’isoler en première position à mi-distance. Toutefois, dans l’avant-dernier tour au programme de ce championnat de France, le natif de Reims a été victime d’une crevaison au niveau de la roue avant, réduisant à néant tous ses efforts jusque là. Un incident de course qui a alors permis à Fabien Doubey de reprendre les commandes mais le protégé de Jean-René Bernaudeau n’a pas été en mesure de résister à la relance de Joshua Dubau.Intouchable, le vice-champion de France 2020 et 2021 a finalement pu prendre sa revanche et pourra porter le maillot bleu-blanc-rouge pendant toute une année. Il s’impose avec une marge de 47 secondes sur Yan Gras quand la médaille de bronze revient à Fabien Doubey, qui a coupé la ligne un peu plus d’une minute après le vainqueur. « C’est un soulagement. Ça fait quelques années que je tourne autour. La première fois que je suis monté sur le podium, ça a été une satisfaction mais il a fallu tout de suite se remobiliser et se demander ce qu’il fallait changer pour essayer de franchir le cap et monter sur la plus haute marche du podium, a déclaré le nouveau champion de France au micro d’Eurosport. Cette année, je n’ai pas pris un bon départ mais c’était une course de guerriers dans la boue. Ce n’était pas forcément à mon avantage sur le papier mais j’ai bien travaillé cette année, je pense que j’ai passé un cap et c’est aussi avec le mental et le cœur que je suis allé chercher le titre. » Sacré champion de France en 2017, 2019, 2020 et 2021, ayant l’ambition d’ajouter un cinquième titre à son palmarès, Clément Venturini a rapidement déchanté. Distancé dès le premier tour de course, le coureur de l’équipe AG2R-Citroën a finalement pris une modeste onzième place à plus de trois minutes de Joshua Dubau.