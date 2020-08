Championnats de France : Mis au repos par son équipe, Thibaut Pinot déclare forfait

Se ressentant de douleurs dorsales suite à sa chute de samedi sur le #Dauphiné, @Thibautpinot doit observer une période de repos. Il ne pourra donc pas prendre le départ des Championnats de France dimanche. Il est désormais tourné et concentré à 100% sur le Tour de France. pic.twitter.com/ltJl5tjJaC

— Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) August 17, 2020

L’équipe Groupama-FDJ met Pinot au repos

Thibaut Pinot ne fera pas escale dans le Morbihan sur la route de Nice. Le leader de l’équipe Groupama-FDJ, deuxième du classement général du Critérium du Dauphiné à l’issue de la dernière étape disputée ce dimanche, devait se présenter au départ de la course en ligne des championnats de France. « Il y a les championnats de France, qui sont mal placés mais qui sont là quand même, il faudra y aller, mais je vais surtout me reposer avant le départ du Tour parce que c’était une semaine vraiment très dure, beaucoup de coureurs sont vraiment fatigués ce soir », avait déclaré le Franc-Comtois à l’issue de la course dans des propos recueillis par Cyclism’Actu. Mais, visiblement, les plans établis depuis plusieurs semaines ont changé dans la nuit de dimanche à lundi.En effet, via son compte officiel Twitter, l’équipe Groupama-FDJ a confirmé ce lundi que Thibaut Pinot ne sera finalement pas au départ de l’épreuve, prévue le 23 août prochain autour de Grand-Champ, dans le Morbihan. « Se ressentant de douleurs dorsales à la suite de sa chute ce samedi sur le Critérium du Dauphiné, Thibaut Pinot doit observer une période de repos, annonce la formation tricolore sur le réseau social. Il ne pourra donc pas prendre le départ des championnats de France dimanche. Il est désormais tourné et concentré à 100% sur le Tour de France. » Un forfait qui vient affaiblir le plateau de la course au maillot bleu-blanc, qui sera suivie des championnats d’Europe organisé à Plouay du 24 au 28 août prochains. Mais, pour Thibaut Pinot qui ambitionne de briller sur les routes du Tour de France à compter du 29 août prochain, l’essentiel est ailleurs.