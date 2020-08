Championnats de France : Le titre du contre-la-montre pour Rémi Cavagna

Le « TGV de Clermont » va se vêtir de bleu-blanc-rouge ! Grâce à une accélération dans le deuxième quart du parcours de 43,6km tracé entre Locminé et Grand-Champ, Rémi Cavagna a su faire la différence face au tenant du titre, Benjamin Thomas. Pointé à dix secondes après 19,55km, le coureur de la formation Groupama-FDJ n’a pas su rattraper son retard dans la deuxième partie d’un parcours exigeant et échoue pour six secondes à défendre le maillot tricolore remporté l’an passé à La Haie-Fouassière.

Les Groupama-FDJ en échec

A plus d’une minute, Bruno Armirail complète le podium et apporte une deuxième médaille à l’équipe dirigée par Marc Madiot. Vice-champion de France en 2019, Stéphane Rossetto est passé à côté de contre-la-montre avec une 40eme place à l’arrivée. Rémi Cavagna, sacré champion de France pour la première fois, ne pourra toutefois pas étrenner son maillot bleu-blanc-rouge sur le prochain Tour de France, qui ne comportera qu’une seule étape contre-la-montre la veille de l’arrivée sur les Champs-Elysées, n’ayant pas été sélectionné par sa formation, Deceuninck-Quick Step.



CYCLISME / CHAMPIONNATS DE FRANCE (H)

Contre-la-montre élite - Locminé-Grand-Champ (43,6km) - Vendredi 21 août 2020

1- Rémi Cavagna (FRA/Deceuninck-Quick Step) en 54’42’’

2- Benjamin Thomas (FRA/Groupama-FDJ) à 6’’

3- Bruno Armirail (FRA/Groupama-FDJ) à 1’07’’

4- Yoann Paillot (FRA/St Michel-Auber 93) à 1’12’’

5- Thibaut Guernalec (FRA/Arkéa-Samsic) à 1’46’’

6- Anthony Roux (FRA/Groupama-FDJ) à 1’48’’

7- Alexys Brunel (FRA/Groupama-FDJ) à 2’11’’

8- Julien Antomarchi (FRA/Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole) à 2’34’’

9- Emilien Viennet (FRA/CC Etupes à 2’36’’

10- Clément Carisey (FRA/Pro Immo Nicolas Roux) à 2’49’’

...

Labous ou la victoire de la jeunesse sur l’épreuve fémiinne

Disputée avant l’épreuve masculine, le contre-la-montre féminin a vu la jeunesse briller sur les routes du Morbihan. Sur une distance de 28,4km, Juliette Labous a su mesurer ses efforts lors des deux premiers tiers de course avant de tout donner dans le final. Avec un retard de onze secondes sur Audrey Cordon Ragot après 13,65km, la membre de l’équipe Sunweb a finalement devancé son aînée de cinq secondes sur la ligne d’arrivée, qui remporte la médaille d’argent pour la deuxième année de suite après avoir été sacrée championne de France à quatre reprises consécutives. A plus d’une minute, le podium est complété par Aude Biannic, qui égale sa performance de 2014 et 2017.



CYCLISME / CHAMPIONNATS DE FRANCE (F)

Contre-la-montre élite - Locminé-Grand-Champ (28,4km) - Vendredi 21 août 2020

1- Juliette Labous (FRA/Sunweb) en 41’13’’

2- Audrey Cordon Ragot (FRA/Trek-Segafredo) à 5’’

3- Aude Biannic (FRA/Movistar) à 1’07’’

4- Sandre Levenez (FRA/Arkéa) à 2’07’’

5- Coralie Demay (FRA/Charente-Maritime) à 2’28’’

...