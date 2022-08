Ch. d’Europe (CLM/H) : L'or pour Bissegger devant Küng et Ganna

#Munich2022 | Pour son premier Championnat d'Europe en Élite, @kevin_vauquelin termine à une belle 7e place. pic.twitter.com/D5Do67ObEO

— FFC (@FFCyclisme) August 17, 2022

Küng et Ganna n’ont pas su répondre

CYCLISME / CHAMPIONNATS D’EUROPE

Contre-la-montre (H) - Classement final (24km) - Mercredi 17 août 2022

Stefan Bissegger a frappé un grand coup ! Alors qu’on l’a vu en difficulté à l’occasion du contre-la-montre inaugural du Tour de France 2022, le rouleur suisse a confirmé ses qualités en allant chercher son premier titre de champion d’Europe sur le parcours de 24 kilomètres tracé autour de Fürstenfeldbruck qui a vu Marlen Reusser s’imposer ce mercredi à l’occasion de la course féminine. Le coureur de l’équipe EF Education-Easypost a tout donné de bout en bout pour couper la ligne en 27’05’’, délogeant alors Mikkel Bjerg de la première place. Toutefois, le Suisse savait que sa position était menacée par les deux grands favoris de ce contre-la-montre que sont le double champion d’Europe Stefan Küng et le double champion du monde Filippo Ganna, qui avaient pris les deux premières places de l’épreuve l’an passé à Trente. Toutefois, la hiérarchie a été chamboulée sur les routes bavaroises.Stefan Küng est parti fort mais celui qui vient de prolonger son contrat avec l’équipe Groupama-FDJ a fini par baisser de pied. Le Suisse s’est finalement incliné face à son compatriote pour moins d’une seconde. Dernier à prendre la route, maillot arc-en-ciel sur les épaules, Filippo Ganna a tout donné mais les efforts consentis sur le Tour de France puis à l’occasion de la course en ligne, durant laquelle il a servi de lanceur dans le train à l’approche du dernier kilomètre, ont freiné le rouleur italien. Relégué à un peu plus de huit secondes, « Top Ganna « voit le titre européen lui échapper pour la deuxième fois de suite. Après deux succès de suite pour Stefan Küng, la Suisse conserve le maillot étoilé mais c’est Stefan Bissegger qui va désormais le porter. Côté Français, Kévin Vauquelin a été loin d’être ridicule avec le septième temps à un peu plus d’une minute du vainqueur. Pour Anthony Roux, dont c’était la dernière apparition avec le maillot de l’équipe de France, ça a été bien plus difficile avec la 21eme place à plus de deux minutes.Stefan Küng (SUI) à 0’’53Filippo Ganna (ITA) à 8’’04Mikkel Bjerg (DAN) à 26’’67Maciej Bodnar (POL) à 36’’85Ben Healy (IRL) à 55’’60Kévin Vauquelin (FRA) à 1’11’’65Morten Hulgaard (DAN) à 1’12’’51Jos van Emden (PBS) à 1’21’’23Tanel Kangert (EST) à 1’25’’37Anthony Roux (FRA) à 2’05’’46