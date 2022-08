Ch. d’Europe (CLM/F) : Deuxième titre de suite pour Reusser, Cordon Ragot échoue au pied du podium

#Munich2022 | @CordonRagot termine au pied du podium, à la 4e place du contre-la-montre des Championnats d'Europe. pic.twitter.com/qiFnYrDthA

— FFC (@FFCyclisme) August 17, 2022

Cordon Ragot manque de peu le podium

CYCLISME / CHAMPIONNATS D’EUROPE

Contre-la-montre (F) - Classement final (24km) - Mercredi 17 août 2022

Marlen Reusser reste la patronne en Europe. Alors qu’Ellen van Dijk puis Anna van der Breggen se sont partagé les cinq premiers titres de championne d’Europe du contre-la-montre en jeu depuis le retour des épreuves élite au programme en 2016, la Suissesse a su se montrer une nouvelle fois la plus forte sur le parcours de 24 kilomètres tracé autour de Fürstenfeldbruck, au cœur de la Bavière. Une épreuve dont le résultat s’est peut-être joué dans les premiers hectomètres. En effet, une bosse avec des pourcentages proche des 7% a donné le ton de ce contre-la-montre, dont le parcours sera exactement identique pour la course masculine également au programme ce mercredi. Alors qu’Ellen van Dijk a accumulé du retard sur cette première partie de course, Marlen Reusser s’est constituée un petit matelas qu’elle a ensuite su défendre. Terminant plus fort, la Néerlandaise échoue à six secondes de la Suissesse et ne parvient pas à ajouter des étoiles à son maillot arc-en-ciel.Derrière ce duo de choc, c’est une autre représentante des Pays-Bas qui complète le podium. Concédant 28 secondes à Marlen Reusser, Riejanne Markus apporte une nouvelle médaille aux « Oranje » devant Audrey Cordon Ragot. La championne de France de la spécialité échoue à 54 secondes du meilleur temps et donc à 26 secondes du podium. Quatre ans après une quatrième place à Glasgow, la Tricolore échoue une nouvelle fois à ramener une médaille pour l’équipe de France. « Avec les jambes du jour, il n’y avait pas grand chose à faire d’autre. Avec les jambes d’il y a une semaine, je pense que la troisième place était accessible, a-t-elle confié au micro de France Télévisions après son arrivée. Le retour a été super dur. J’avais un plan au niveau de mes watts qui n’était pas certain de tenir sur le retour. Je pense que si j’avais pu les tenir, je serai allée chercher la troisième place, qui n’était pas très loin. Les plus fortes ont gagné aujourd’hui (mercredi) et la médaille en chocolat, c’est toujours un peu amer. Quand je vois d’où j’arrive après mon début de saison compliqué, je suis quand même satisfaite. » Juliette Labous, quant à elle, prend la sixième place à un peu plus d’une minute.Ellen van Dijk (PBS) à 6’’Riejanne Markus (PBS) à 28’’Audrey Cordon Ragot (FRA) à 54’’Anna Kiesenhofer (AUT) à 1’01’’Juliette Labous (FRA) à 1’02’’Julie Van de Velde (BEL) à 1’31’’Christina Schweinberger (AUT) à 1’33’’Elena Hartmann (SUI) à 1’38’’Agnieszka Skalniak-Sojka (POL) à 1’51’’