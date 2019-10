Cavendish rejoint Bahrain-McLaren

Même s'il vient de traverser une saison sans victoire pour la première fois de sa carrière, Mark Cavendish reste un "nom" dans le peloton. A 34 ans, l'homme au 30 succès d'étape sur le Tour de France a signé un contrat avec l'équipe Bahrain-McLaren (ex Bahrain-Merida) pour 2020.

"Rejoindre cette équipe est la concrétisation d'une ambition de longue date pour moi… et c'est super excitant et motivant. Vous pourriez même dire qu'un rêve devient réalité. Ayant travaillé en étroite collaboration avec McLaren dans le passé et constaté les avantages de leur technologie et de leurs processus, c’était une opportunité à saisir", a confié le Britannique sur le site de sa nouvelle équipe.

Après Mikel Landa et Wout Poels, Cavendish est la troisième recrue de marque de Bahrain-McLaren pour la saison prochaine.

It’s official! We are delighted to announce the signing of iconic British rider @MarkCavendish for the 2020 season.



Read more ➡️ https://t.co/6TftTfKrzG#RideAsOne #WelcomeCav pic.twitter.com/FEKqvO6f7Y