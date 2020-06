Carnet : Jo Alaphilippe est décédé

Jo Alaphilippe, le père de Julian, est mort des suites d'une longue maladie. C'est l'équipe du Français qui l'a annoncé. « Nous sommes très tristes d'apprendre la mort de Jo Alaphilippe, père de Julian et oncle de son entraîneur Franck. Les pensées de la famille Deceuninck - Quick Step sont avec eux. Tout en vous remerciant de votre soutien, nous aimerions que chacun respecte leur intimité dans ces moments difficiles. » Jo Alaphilippe était aussi le père de Bryan (le jeune frère de Julian, âgé de 24 ans), coureur au sein de l'équipe française Saint Michel - Auber 93, et de Léo, quinze ans.

We are very sad to hear of the passing of Jo Alaphilippe, father to Julian and uncle to Franck. The thoughts of the Deceuninck - Quick-Step family are with them. ⁰⁰While thanking you for your support, we would like all to respect their wish for privacy at this difficult time. pic.twitter.com/yUATafZW4C