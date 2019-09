Bouhanni s'explique sur son étrange chute

Comme s'il avait besoin de ça cette saison, Nacer Bouhanni a été victime d'une chute spectaculaire à l'arrivée du Grand Prix de Fourmies dimanche, alors qu'il était bien placé dans l’emballage final.

En train de frotter avec le Belge Jasper Philipsen, le sprinteur français a été subitement projeté de l'autre côté de la route, de façon assez inhabituelle.

"Après 24h à panser mes plaies et après avoir lu certains commentaires, je tenais à apporter des précisions: j'ai déjanté de la roue arrière en plein sprint ce qui m'a déséquilibré et fait perdre le contrôle de mon vélo", a expliqué Bouhanni via Twitter.