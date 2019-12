Bora-Hansgrohe : Programme chargé pour Sagan en 2020

Gros programme en perspective pour Peter Sagan au cœur de la saison 2020 ! Sans grande surprise, le champion slovaque a confirmé mardi lors de la présentation de l’équipe Bora-Hansgrohe pour l’année prochaine qu’il participerait au Tour d’Italie du 9 au 31 mai, au Tour de France du 27 juin au 19 juillet et à la course sur route olympique le 25 juillet, soit seulement six jours après l’arrivée sur les Champs-Elysées. « J’arrêterai ma saison après les JO, donc ce sera seulement une saison de six mois, mais une saison difficile », a déclaré le Slovaque qui fêtera ses 30 ans le mois prochain.

Sagan vise un huitième maillot vert à Paris

Il y a quatre ans à Rio, Sagan avait préféré disputer l’épreuve olympique de VTT (il avait terminé 38eme), estimant que celle sur route ne convenait pas à son profil (c’est pourtant Greg Van Avermaet, spécialiste des classiques comme lui, qui avait décroché l’or). A Tokyo, le parcours s’annonce très difficile, autour du Mont Fuji. « Mais aux JO on ne sait jamais ce qu’il peut se passer, donc ça vaut le coup d’essayer », a commenté l’ancien triple champion du monde. Sur le Giro, Sagan sera accompagné de Pascal Ackermann, vainqueur du maillot du classement par points l’an dernier et qui espère bien réussir le doublé. Sagan se « contentera » peut-être de viser les victoires d’étapes et n’ira peut-être même pas au bout de l’épreuve. Car remporter un huitième maillot vert à Paris sur le Tour de France (où le leader de Bora-Hansgrohe sera Emanuel Buchmann, 4eme en 2019) sera son objectif prioritaire.