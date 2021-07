Bora-Hansgrohe : Deux ans de plus pour Konrad, Schelling et Fabbro

Schelling et Fabbro restent également

L’équipe Bora-Hansgrohe dessine son effectif futur. Alors qu’elle devrait prochainement confirmer le départ à l’issue de la saison de Peter Sagan, annoncé avec insistance du côté de l’équipe française TotalEnergies, la formation allemande a confirmé que trois de ses coureurs vont prolonger l’aventure jusqu’au terme de la saison 2023. Sacré champion d’Autriche de cyclisme pour la deuxième fois cette année avant de signer sa première victoire en carrière lors de la 16eme étape du Tour de France, Patrick Konrad lie son avenir à son équipe et va voir son rôle évoluer selon son manager Ralph Denk. « Patrick est un coureur très polyvalent et c'est ce qui nous a posé problème ces dernières années car nous avons eu du mal à en tirer le meilleur, a déclaré le patron de l’équipe Bora-Hansgrohe dans le communiqué confirmant la prolongation de contrat de l’Autrichien. Désormais, nous allons lui enlever la pression du classement général et chercher à gagner le plus possible avec lui. »Premier porteur du maillot à pois de meilleur grimpeur sur le dernier Tour de France, Ide Schelling va pouvoir poursuivre son développement au sein de la formation Bora-Hansgrohe. Le coureur néerlandais de 23 ans va ainsi rester au moins deux ans de plus au sein de l’équipe qu’il a rejoint début 2020. « J’ai trouvé ma place dans cette équipe et c’est pour cela que je suis heureux de prolonger mon contrat pour deux ans, a ainsi déclaré Ide Schelling. Nous avons déjà accompli tant de choses ensemble, y compris ma première victoire et mon premier Tour de France, mais il nous reste encore beaucoup à faire. » Cinquième du dernier Tirreno-Adriatico après avoir connu des difficultés quand il était au sein de l’équipe Katusha, Matteo Fabbro va également conserver sa place au sein de l’effectif de l’équipe Bora-Hansgrohe jusqu’en 2023. « Il y a deux ans, je suis devenu un membre de cette bande de frères et j’y ai trouvé un environnement très professionnel, a confié l’Italien dans un communiqué. Je n’ai pas pu prendre de plaisir lors des deux saisons précédentes à cause des blessures mais tout a changé. Notre objectif est de progresser en commun avec une détermination toujours aussi forte et je ferai tout mon possible pour rendre à l’équipe toute la confiance qui m’a été accordée. »