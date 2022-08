Bora-Hansgrohe : Denz s'engage jusqu'en 2024

"Un mélange d'expérience et de polyvalence"

Cela continue de bouger dans la rubrique des transferts en cyclisme. Ce mercredi, via son compte Twitter officiel, la formation cycliste allemande Bora-Hansgrohe a annoncé que le cycliste allemand Nico Denz, aujourd'hui âgé de 28 ans, s'est engagé pour un total de deux saisons, soit jusqu'en 2024. Le coureur va donc quitter sa formation actuelle, à savoir DSM, anciennement connue sous l'appellation Sunweb, avec qui le principal intéressé a couru lors des trois dernières saisons. Dans le communiqué officialisant son arrivée, Nico Denz ne pouvait évidemment pas cacher sa joie : "Je regardais Bora-Hansgrohe depuis un moment, (...) mais jusqu’à présent, le bon moment n’était tout simplement pas arrivé. Mais maintenant, c’est le cas, et j’en suis très heureux. Je connais beaucoup de gars et je pense que cela rend aussi le changement un peu plus fluide. Je pense qu’il est également clair que je n’ai pas signé pour être un leader. Cependant, je suis sûr que je peux renforcer l’équipe avec mes compétences et mon expérience. Je pense que je suis très polyvalent, (...). Un de mes rêves absolus serait de gagner un Grand Tour avec l’équipe dans les années à venir."Une arrivée également commentée par Rolf Aldag, le directeur sportif de cette formation : "Nico a déjà prouvé depuis de nombreuses années dans le peloton qu’il est un coureur extrêmement fiable. Au Tour de Suisse, il a une fois de plus montré qu’il pouvait aussi gagner., (...). Un mélange d’expérience et de polyvalence fait de Nico un coureur capable d’apporter plus de profondeur à n’importe quelle équipe. Nous pensons que c’est un très bon renfort et nous savons que nous pourrons l’utiliser n’importe où, de la Flandre au Grand Tour."