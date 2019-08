BinckBank Tour: Le chrono pour Ganna, Wellens toujours leader

Le champion d'Italie du contre-la-montre Filippo Ganna a remporté ce samedi la 6e étape du BinckBank Tour, un chrono de 8,4 kilomètres dans les rues de La Haye aux Pays-Bas.

Le coureur de la formation Ineos a devancé son compatriote Edoardo Affini (Mitchelton-Scott) et les Néerlandais Jos van Emden (Jumbo-Visma).

Dixième de l'étape, Tim Wellens (Lotto-Soudal) conserve la tête du classement général à la veille de l'arrivée, devant Marc Hirschi (+8") et Laurens de Plus (+12").

TOP GANNA! @GannaFilippo wins the ITT at @BinckBankTour! A fantastic performance from the Italian National champion who wins stage six by five seconds from Affini (MTS) pic.twitter.com/KbtXlIeTvd