BinckBank Tour: Invincible Bennett

Sam Bennett est injouable cette semaine au sprint. Après avoir remporté les deux premiers opus, l’Irlandais s’est de nouveau imposé ce mercredi lors de la 3e étape du BinckBank Tour à Aalter (Belgique).

Le sprinteur de la Bora-Hansgrohe a devancé d’un rien sur la ligne Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), grâce à un meilleur jeté de vélo sur la ligne. Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) termine 3e.

Bennett, qui est annoncé chez Deceuninck-Quick-Step la saison prochaine, se retrouve logiquement en tête du classement général, 20 secondes devant le Néerlandais et le Belge.

Footage of the last kilometer of the third stage in the BinckBank Tour, Aalter-Aalter. won by @Sammmy_Be (@BORAhansgrohe) in a very close sprint with @GroenewegenD (@JumboVismaRoad). #BinckBankTour pic.twitter.com/DVnC0eWUAi