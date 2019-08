BinckBank Tour: Hodeg Chagui s’offre Bennett

Sam Bennett a été dominé vendredi sur le BinckBank Tour. Imbattable au sprint depuis le début de la semaine, le coureur de la Bora-Hansgrohe s’est cette fois-ci contenté de la seconde place à Venray (Pays-Bas), incapable de revenir sur Alvaro Hodez.

Le Colombien a été mieux lancé par le train de son équipe, la Deceuninck Quick-Step, pour aller chercher la victoire. Grâce au jeune coureur de 22 ans, la formation belge s’offre son premier bouquet lors de sa course à domicile. Côté français, Arnaud Démare (Groupama-FDJ) se classe 5e.

Pas de changement au classement général. Tim Wellens (Lotto-Soudal) devance toujours Marc Hirschi (Sunweb) de 4’’ et Laurens de Plus (Jumbo-Visma) de 14’’.

