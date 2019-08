BinckBanck Tour: Bennett remet ça

Sam Bennett est clairement le plus rapide, cette semaine, sur les routes du BinckBank Tour. Déjà vainqueur la veille, le champion d'Irlande a remporté la 2e étape en réglant au sprint Jasper Philipsen (UAE-Team Emirates) et Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma). C'est déjà le 10e succès de la saison pour le coureur de la Bora-Hansgrohe, actuellement en fin de contrat, et annoncé l'an prochain chez Deceuninck-Quick Step.

Relive the final kilometer of the second stage of the #BinckBankTour, from Blankenberge to Ardooie. Once again @Sammmy_Be (@BORAhansgrohe) was the fastest in a bunch sprint! pic.twitter.com/bvM5NpAesw