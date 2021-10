Binche-Chimay-Binche : Van Poppel récidive après 2018

Comme en 2018. Ce mardi, Danny van Poppel a remporté l'édition 2021 de Binche-Chimay-Binche, pour la deuxième fois de sa carrière. Le Néerlandais, pensionnaire de l'équipe Intermarché-Wanty-Gobert, s'est imposé en costaud, après avoir fait une différence définitive lors du tout dernier kilomètre de cette épreuve cycliste. En effet, c'est à ce moment-là que le coureur, qui signe une deuxième victoire en 2021, a ainsi pris la décision d'attaquer, alors qu'il se trouvait au niveau de la bosse pavée. Une attaque décisive puisque personne n'a pu, tout simplement, le suivre. En s'imposant, Danny van Poppel a devancé, de quelques mètres seulement, le Norvégien Rasmus Tiller, qui évolue sous les couleurs de la formation Uno-X Pro. Le podium du jour a été complété par le Belge Lionel Taminiaux, pensionnaire de l'équipe Alpecin-Fenix. Meilleur Français du jour, Hugo Hofstetter, pensionnaire de la formation Israel Start-Up Nation, termine à la quatrième place finale.

Turgis a tenté sa chance

Dans le final, de nombreuses attaques ont ainsi mis à mal le peloton. Une d'entre elles a été celle du Français Anthony Turgis (TotalEnergies). On se trouvait alors encore à plus de 30 kilomètres de l'arrivée. A ses côtés, on retrouvait le Belge Kobe Goossens (Loto Soudal). Les deux hommes sont même parvenus à rejoindre ce qui restait alors de la traditionnelle échappée matinale. A ce moment, Turgis a fait preuve d'une véritable malchance, en chutant, après avoir pris trop vite un virage, alors qu'à cet endroit-là, les routes étaient détrempées. Le peloton a fini ensuite par reprendre tout le monde. Au dernier kilomètre, ils étaient encore une quarantaine en tête, pour un résultat que l'on connaît. Danny van Poppel ne pouvait pas mieux terminer cette année 2021, lui qui va ainsi quitter son équipe actuelle, Intermarché-Wanty-Gobert, et en rejoindre une autre, soit la Bora-Hansgrohe, à compter de la saison prochaine.