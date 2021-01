BikeExchange : L'année 2021 sera chargée pour Simon Yates

Simon Yates 'highly likely' to race both Giro d'Italia and Tour de France

Le parcours du Giro attendu

Les cyclistes professionnels devaient vivre une année 2020 très chargée avec les Grands Tours et les Jeux Olympiques en saison estivale. Le coronavirus en a décidé autrement. En raison du report des JO,. Certains ont décidé de participer aux trois épreuves. Ce sera « très probablement » le cas pour le leader de la Team BikeExchange, Simon Yates. Cyclingnews l’a annoncé après s’être entretenu avec le directeur sportif de la formation australienne, Matt White. Celui-ci et le vainqueur de l’édition 2018 de la Vuelta réfléchissent désormais au rôle qu’aura le cycliste sur les deux Grands Tours avant de partir pour les Jeux. Pour prendre une décision, ils attendent un événement bien particulier. Explications.« Une fois que nous aurons vu le parcours du Giro, nous prendrons une décision. Les Jeux Olympiques sont un objectif important pour Simon, et je ne pense pas que nous verrons quelqu'un viser le classement général à la fois sur le Giro et le Tour, et ensuite aller aux Jeux Olympiques pour prétendre terminer dans le haut du classement. Nous avons déjà vu que (Mikel) Landa a levé la main pour les deux et (Vincenzo) Nibali aussi. (Bauke) Mollema aussi, et il y en aura d'autres cette année. Je pense que tous ces gars, y compris Simon, une fois qu'ils auront vu les détails du parcours du Giro, viseront l'un des deux », a-t-il annoncé. Le plus important sera de gérer les efforts sans se mettre dans le rouge à s’en référer aux déclarations de Matt White. L’année 2021 de la Team BikeExchange ne pourra être que meilleure que la précédente, lors de laquelle l’équipe alors appelée Michelton-Scott avait dû se retirer du Giro pour des cas de coronavirus.